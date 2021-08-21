Агрессивные коровы оккупировали пляжи и начали нападать на людей

Источник материала: ОНТ

На французской Корсике агрессивные коровы занимают пляжи, бродят по улицам и атакуют людей. На историю обращает внимание издание Unilad.

По сведениям местных властей, всего на Корсике находятся порядка 15 тысяч коров. Некоторые животные принадлежат фермерам, но часть коров все еще остается дикими. В последнее время посетители и жители острова начали сталкиваться с агрессивным поведением животных, которые разгуливают по улицам и пляжам.

Власти острова закрыли ряд общественных пляжей, чтобы тем самым снизить риск нападения коров на отдыхающих.

В настоящее время ответственность за травмы и ущерб, причиненные дикими коровами, несут мэры коммун.

Фото: Twitter / QuickMilkSipper

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