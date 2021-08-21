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Агрессивные коровы оккупировали пляжи и начали нападать на людей
Источник материала: ОНТ
На французской Корсике агрессивные коровы занимают пляжи, бродят по улицам и атакуют людей. На историю
По сведениям местных властей, всего на Корсике находятся порядка 15 тысяч коров. Некоторые животные принадлежат фермерам, но часть коров все еще остается дикими. В последнее время посетители и жители острова начали сталкиваться с агрессивным поведением животных, которые разгуливают по улицам и пляжам.
Власти острова закрыли ряд общественных пляжей, чтобы тем самым снизить риск нападения коров на отдыхающих.
В настоящее время ответственность за травмы и ущерб, причиненные дикими коровами, несут мэры коммун.
Фото: Twitter / QuickMilkSipper
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На французской Корсике агрессивные коровы занимают пляжи, бродят по улицам и атакуют людей. На историю обращает внимание издание Unilad. По сведениям местных властей,...
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