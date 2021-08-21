Как в Беларуси выращивают арбузы? Показываем на примере сельхозпредприятия «Рассвет»

Источник материала: ОНТ

Не боятся аграрии и экспериментов. На Могилевщине бахчевые выращивают и даже бьют рекорды. В прошлом году хозяйство «Рассвет» Кировского района попробовало вырастить арбузы турецкой селекции. Эксперимент удался, но работу над ошибками все же провели.





Эти полосатые ягоды уже не экзотика для белорусских полей. На эксперимент с бахчевыми в хозяйстве «Рассвет» Кировского района решились еще в прошлом году. Подстегнуло заметное потепление климата. С пяти гектаров бахчи тогда собрали полсотни тонн арбузов. В этом – уборка еще в разгаре, а цифры уже радуют.

Александр Жилинский, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»: «Сделали работу над ошибками. В прошлом году высадили 5 га и в этом. Получили урожайность около 15 тонн с гектара, в этом планируем удвоить. Также планируем собрать арбузы до 5-10 сентября. А на нашем примере видно, что и на наших полях можно выращивать южную экзотику».

Аномально жаркое лето внесло коррективы в процесс созревания полосатой ягоды. Убирать урожай начали на 10 дней раньше. Одно растение дает два-три плода. Арбузы собирают выборочно, по мере созревания. Дегустируют прямо в поле – перед таким хрустом устоять сложно.

Наталья Малашонок, садовод сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»: «Сочный, ароматный, вкусный, кожура тонкая. Вот какие арбузы у нас выращивают в Беларуси. А главное – экологически чистые».

Средний вес одной ягоды – 8 килограммов. Есть и рекордсмены – больше 11. «Рассветовские» арбузы экологически чистые – выращены на органике. Чтобы добиться таких результатов, местные аграрии тщательно готовились.

Елена Юрковец, главный технолог сада сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»: «Конечно, чтобы добиться такого результата, мы поработали всем коллективом. Сделали все технологические процессы. С осени начали подготовку поля. Внесли органику. Далее – запашка и весенняя подготовка почвы к посеву».

За сохранностью арбузов круглосуточно следят и с земли, и с воздуха. По периметру бахчи – фотоловушки. Как результат – ни одна полосатая ягода не пострадала.

Валерий Белявский, главный диспетчер сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»: «Урожай арбузов в этом году хороший, много сил вложили. Теперь главное – сохранить этот урожай. Куплены фотоловушки. Если идет нарушение, идет выход на телефон. Сразу мы выезжаем и принимаем соответствующие меры».

Арбузы убирают вручную, бережно укладывают в контейнер. За полтора часа – больше трех тонн. Свежесорванные ягоды едут прямиком в фирменную торговую сеть. Покупатели уже успели оценить и вкус, и стоимость – 99 копеек за килограмм.

Хозяйский подход и небоязнь экспериментов. Результат не заставил себя долго ждать – валовой сбор арбузов – плюс 30% к уровню прошлого года. Аграрии «Рассвета» и в следующем году собираются повысить планку.

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