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Столетний юбилей отметили экономические органы страны
Источник материала: ОНТ
Благодаря талантливым экономистам Беларусь сделала рывок в социально-экономическом развитии. 100 лет – экономическим органам страны.
Юбилей отметили во Дворце Республики торжественным собранием и концертом. Пригласили работников отрасли и ветеранов. Со сцены зачитали поздравление от Президента. Современному министерству экономики – всего 27 лет, но начиналась эта работа век назад – когда был создан Госплан БССР. С тех пор белорусская экономическая модель успела выработать свои уникальные черты, заимствуя лучшие практики из рыночной и плановой экономики. Основная ее задача – социальное благополучие и высокое качество жизни граждан.
Сегодня Беларусь – страна с высоким уровнем развития промышленности, высоких технологий, образования, медицины. Во многом благодаря армии экономистов, которые трудятся на благо народа. Им – наши поздравления.
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Благодаря талантливым экономистам Беларусь сделала рывок в социально-экономическом развитии. 100 лет – экономическим органам страны. Юбилей отметили во Дворце...
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