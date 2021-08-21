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Столетний юбилей отметили экономические органы страны

21.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столетний юбилей отметили экономические органы страны

Благодаря талантливым экономистам Беларусь сделала рывок в социально-экономическом развитии. 100 лет – экономическим органам страны.   


Юбилей отметили во Дворце Республики торжественным собранием и концертом. Пригласили работников отрасли и ветеранов. Со сцены зачитали поздравление от Президента. Современному министерству экономики – всего 27 лет, но начиналась эта работа век назад – когда был создан Госплан БССР. С тех пор белорусская экономическая модель успела выработать свои уникальные черты, заимствуя лучшие практики из рыночной и плановой экономики. Основная ее задача – социальное благополучие и высокое качество жизни граждан.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики: «Мы увидели, что нужно иметь историю, иметь возможность пользоваться теми наработками, которые нам оставили наши предшественники, и мы где-то решаем близкие задачи. Стоит задача, в том числе существенного наращивания экономического роста. Это новые предприятия, новые отрасли и мы пользуемся этими наработками. Плюс новые вызовы, санкции – все это мы с коллегами изучаем, как работать в новых условиях».

Сегодня Беларусь – страна с высоким уровнем развития промышленности, высоких технологий, образования, медицины. Во многом благодаря армии экономистов, которые трудятся на благо народа. Им – наши поздравления.

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Благодаря талантливым экономистам Беларусь сделала рывок в социально-экономическом развитии. 100 лет – экономическим органам страны.    Юбилей отметили во Дворце...
 
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