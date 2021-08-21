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50 пачек в минуту: «Мозырьсоль» увеличивает ассортимент выпускаемой продукции
Источник материала: ОНТ
Белорусам есть что предложить евразийскому и мировому рынку. Взять хотя бы «Мозырьсоль», продукцию которого на планете уже знают. А ещё многое узнают. Предприятие увеличивает ассортимент. В портфеле – уже более 100 наименований.
После добычи методом подземного растворения водой и дальнейшего выпаривания готовая соль поступает в цеха. Здесь на современных машинах ее фасуют и упаковывают. Мощность только одной линии – примерно 50 пачек в минуту. Процесс круглосуточный и безостановочный.
Ассортимент предприятия «Мозырьсоль» насчитывает более 100 позиций. Среди них – соль йодированная для домашнего потребления и производственных предприятий, таблетированная и гранулированная – для смягчения воды в системах водоочистки, а также посолочно-нитритная смесь для изготовления мясной продукции. Отличительная особенность мозырской соли – это, в первую очередь, ее чистота.
Современные технологии позволяют выпускать продукт, соответствующий всем требованиям национальных и международных стандартов. В 2016-м предприятие завершило модернизацию ряда ключевых технологических участков. А это позволило не только расширить продуктовую линейку, но и значительно нарастить объемы. Сегодня «Мозырьсоль» производит до 500 тысяч тонн соли в год.
«Мозырьсоль» – один из лидеров по производству соли класса «Экстра» в России, СНГ и Восточной Европе. А география экспорта охватывает 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. Продукция завода пользуется стабильно растущим спросом у крупнейших торговых сетей, к тому же «Мозырьсоль» – ключевой поставщик для многих транснациональных компаний.
Значение соли в жизни человека сложно переоценить. Это необходимый строительный материал для организма, основной элемент питания. Соль широко применяется в быту, сельском хозяйстве, химической промышленности, медицине и косметологии. Выбирая продукт для пищевого применения, важно делать грамотный выбор в пользу качества. Предприятие «Мозырьсоль» делает ставку на дальнейшее усовершенствование производства, а это позволит удовлетворить спрос любого потребителя. Неслучайно бренды компании ежегодно признаются лучшими на престижных республиканских и зарубежных выставках.
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Белорусам есть что предложить евразийскому и мировому рынку. Взять хотя бы «Мозырьсоль», продукцию которого на планете уже знают. А ещё многое узнают. Предприятие...
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