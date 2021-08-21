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Пропавшая годовалая девочка три дня выживала в лесу и была спасена под Смоленском

21.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пропавшая годовалая девочка три дня выживала в лесу и была спасена под Смоленском

В Смоленской области (Россия) девочка 2019 года рождения, которая три дня назад пропала, была найдена живой. Об этом 20 августа информирует ТАСС со ссылкой на уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.

Девочку нашли в 4 км от ее дома. Поисками малышки и днем и ночью занимались волонтеры и специалисты. Сейчас ребенок находится в больнице.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В Смоленской области (Россия) девочка 2019 года рождения, которая три дня назад пропала, была найдена живой. Об этом 20 августа информирует ТАСС со ссылкой на...
 
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