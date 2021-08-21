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Пропавшая годовалая девочка три дня выживала в лесу и была спасена под Смоленском
Источник материала: ОНТ
В Смоленской области (Россия) девочка 2019 года рождения, которая три дня назад пропала, была найдена живой. Об этом 20 августа
Девочку нашли в 4 км от ее дома. Поисками малышки и днем и ночью занимались волонтеры и специалисты. Сейчас ребенок находится в больнице.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В Смоленской области (Россия) девочка 2019 года рождения, которая три дня назад пропала, была найдена живой. Об этом 20 августа информирует ТАСС со ссылкой на...
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