В Большом впервые представят балет «Конек-Горбунок». Что ожидает зрителей и когда премьера?

Источник материала: ОНТ

«Конек-Горбунок» начинает «полет» на сцену Большого. Стартуют постановочные репетиции первой премьеры 89-го театрального сезона. Сегодня балетная труппа вышла из отпуска. Ведущие партии в спектакле на музыку великого композитора Родиона Щедрина уже распределены.





Не крутить фуэте, есть все, что хочется – беззаботная пора закончилась, оглянуться не успели. Артисты балета главного театра страны вновь у станка. Урок классики, без которой не бывает эффектного выхода ни в «Кармен-сюите», ни в «Коньке-Горбунке».

Юрий Троян, главный балетмейстер Большого театра Беларуси: «Массированная атака на этот балет начинается завтра. Это работа кордебалета. Это сложная, напряженная работа. Кордебалет – это самая загруженная часть нашего коллектива, время расписано до минуты. "Конек-Горбунок" – очень интересная тема. Хочется немного посмеяться, в хорошем смысле, похулиганить хореографически».

Постановщик «Конька-Горбунка» сам создал либретто балета по сказке в стихах Ершова. Сюжет о приключениях «не царевича и не богатыря» вместе с волшебным другом знаком многим с детства. Если не читали, то вероятно смотрели мультфильм.

Екатерина Булкагова, художник по костюмам: «Эскизов, наверное, 300. Смотрела Бакста, Билибина. Это мир людей и мир мистических существ, которые приходят помогать главным героям. Уже закупили ткани, начнем шить костюмы. Достаточно такой красочный балет и для взрослых, и для детей».

Сценические наряды – под конкретные фигуры. Еще под завесой тайны, кто же из звезд Большого театра войдет в образ Ивана-дурака, Царь-девицы, Конька-Горбунка. Каким вообще он будет внешне? Сюрприз, мол, ждите. Сам Щедрин дал добро на премьеру.

«Живет в Белорусском Полесье...» – так могла бы начинаться эта сказка. Щедрин написал музыку для «Конька-Горбунка» после поездки в нашу глубинку, где слушал народные песни в исполнении крестьян. Композитор посвятил партитуру своей «Жар-птице» с белорусскими корнями. Отец Плисецкой – уроженец Гомеля. Дед по линии матери – из Долгинова возле Вилейки.

В 50-х именно «Конек-Горбунок» свел мастера с великой балериной. Супруги прожили вместе почти 60 лет. В репертуаре театра этот балет в двух действиях – впервые. Сказка станет былью на сцене в октябре. Все репетиции в Большом начинаются с урока.

Подписывайтесь на нас в Telegram