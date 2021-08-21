|
В Большом впервые представят балет «Конек-Горбунок». Что ожидает зрителей и когда премьера?
Источник материала: ОНТ
«Конек-Горбунок» начинает «полет» на сцену Большого. Стартуют постановочные репетиции первой премьеры 89-го театрального сезона. Сегодня балетная труппа вышла из отпуска. Ведущие партии в спектакле на музыку великого композитора Родиона Щедрина уже распределены.
Не крутить фуэте, есть все, что хочется – беззаботная пора закончилась, оглянуться не успели. Артисты балета главного театра страны вновь у станка. Урок классики, без которой не бывает эффектного выхода ни в «Кармен-сюите», ни в «Коньке-Горбунке».
Постановщик «Конька-Горбунка» сам создал либретто балета по сказке в стихах Ершова. Сюжет о приключениях «не царевича и не богатыря» вместе с волшебным другом знаком многим с детства. Если не читали, то вероятно смотрели мультфильм.
Сценические наряды – под конкретные фигуры. Еще под завесой тайны, кто же из звезд Большого театра войдет в образ Ивана-дурака, Царь-девицы, Конька-Горбунка. Каким вообще он будет внешне? Сюрприз, мол, ждите. Сам Щедрин дал добро на премьеру.
«Живет в Белорусском Полесье...» – так могла бы начинаться эта сказка. Щедрин написал музыку для «Конька-Горбунка» после поездки в нашу глубинку, где слушал народные песни в исполнении крестьян. Композитор посвятил партитуру своей «Жар-птице» с белорусскими корнями. Отец Плисецкой – уроженец Гомеля. Дед по линии матери – из Долгинова возле Вилейки.
В 50-х именно «Конек-Горбунок» свел мастера с великой балериной. Супруги прожили вместе почти 60 лет. В репертуаре театра этот балет в двух действиях – впервые. Сказка станет былью на сцене в октябре. Все репетиции в Большом начинаются с урока.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Конек-Горбунок» начинает «полет» на сцену Большого. Стартуют постановочные репетиции первой премьеры 89-го театрального сезона. Сегодня балетная труппа вышла из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)