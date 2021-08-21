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В Бресте прошла открытая площадка по обсуждению нового проекта Конституции
Источник материала: ОНТБресте прошла открытая площадка по обсуждению нового проекта Конституции" class="one-news__figure-img">
Беларусь уже не будет прежней. А вот какой ей быть – решать людям. Открытый диалог, который может повлиять на дальнейший путь страны, состоялся в Бресте.
Геополитика, экономика, прогнозы, перспективы роста, а также предложения в новую Конституцию. Затронули и один из самых резонансных вопросов: останется ли в Беларуси смертная казнь. Известные политологи и эксперты поделились своим мнением с региональной аудиторией. Это первая встреча в подобном формате. Живая дискуссия предполагает обратную связь. Спикерам важно услышать мнение зала, видение политической ситуации и вместе выработать стратегию дальнейшего развития.
Спикеры единогласны во мнении: Беларусь обновляется. В период политической трансформации, когда государство стоит на пороге новой Конституции, важно определить роль Всебелорусского народного собрания, партий, распределить полномочия как в центре, так и на местах. Какой будет страна? Важно услышать голоса из регионов. До 17 сентября, когда Беларусь впервые отметит День народного единства, спикеры намерены побывать в десяти городах страны.
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Беларусь уже не будет прежней. А вот какой ей быть – решать людям. Открытый диалог, который может повлиять на дальнейший путь страны, состоялся в Бресте. ...
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