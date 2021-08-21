В Бресте прошла открытая площадка по обсуждению нового проекта Конституции

Источник материала: ОНТ

Бресте прошла открытая площадка по обсуждению нового проекта Конституции" class="one-news__figure-img">

Беларусь уже не будет прежней. А вот какой ей быть – решать людям. Открытый диалог, который может повлиять на дальнейший путь страны, состоялся в Бресте.





Геополитика, экономика, прогнозы, перспективы роста, а также предложения в новую Конституцию. Затронули и один из самых резонансных вопросов: останется ли в Беларуси смертная казнь. Известные политологи и эксперты поделились своим мнением с региональной аудиторией. Это первая встреча в подобном формате. Живая дискуссия предполагает обратную связь. Спикерам важно услышать мнение зала, видение политической ситуации и вместе выработать стратегию дальнейшего развития.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ: «У наших граждан было много испытаний в августе и осенью прошлого года, Беларусь устояла. Сейчас на нас смотрит весь мир и наш опыт, к нам обращаются, чтобы изучить, как это все происходило. Но важно разобраться нам самим. И разобраться здесь, в регионах. Каждая область Беларуси имеет свою специфику, приезжая сюда, мы ни в коем случае ни с лекциями выступаем, ни чему-то учим, а наоборот. Хотим просто поговорить, принести дух открытой дискуссии. Атмосфера взаимопонимания, открытого диалога, когда мы смотрим в глаза друг другу, те, кто живет в Витебске, Бресте, позволяет почувствовать, что мы граждане одной страны».

Алексей Дзермант, политолог: «Брестский регион пограничный, причем пограничье – это не только Беларуси, но и Евразии. Это накладывает специфику на региональные вопросы, то, как мы должны выстраивать отношения в новой обстановке, услышать мнения брестчан».

Спикеры единогласны во мнении: Беларусь обновляется. В период политической трансформации, когда государство стоит на пороге новой Конституции, важно определить роль Всебелорусского народного собрания, партий, распределить полномочия как в центре, так и на местах. Какой будет страна? Важно услышать голоса из регионов. До 17 сентября, когда Беларусь впервые отметит День народного единства, спикеры намерены побывать в десяти городах страны.

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