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Украинцы требуют вернуть рейс Киев – Минск

21.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Украинцы не согласны с политикой, которую проводит администрация президента Зеленского по отношению к нашей стране, фактически разрушая отношения с Беларусью. Как политические, так и экономические. В Киеве регулярно люди высказывают свое несогласие.


И сегодня акция солидарности прошла у стен украинского МИДа. На этот раз митингующие требовали восстановить авиасообщение с Беларусью. На плакатах лозунги – «Откройте небо!», «Верните рейс Киев – Минск!», а также политические заявления и признания в гордости за Беларусь. Озабоченность граждан соседней страны понятна – украинские власти в течение года делают все, чтобы Минск и Киев окончательно прекратили любые контакты. А это противоречит интересам двух народов.

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Теги: Минск
 
 
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Украинцы не согласны с политикой, которую проводит администрация президента Зеленского по отношению к нашей стране, фактически разрушая отношения с Беларусью....
 
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