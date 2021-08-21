Украинцы требуют вернуть рейс Киев – Минск

Источник материала: ОНТ

Минск" class="one-news__figure-img">

Украинцы не согласны с политикой, которую проводит администрация президента Зеленского по отношению к нашей стране, фактически разрушая отношения с Беларусью. Как политические, так и экономические. В Киеве регулярно люди высказывают свое несогласие.





И сегодня акция солидарности прошла у стен украинского МИДа. На этот раз митингующие требовали восстановить авиасообщение с Беларусью. На плакатах лозунги – «Откройте небо!», «Верните рейс Киев – Минск!», а также политические заявления и признания в гордости за Беларусь. Озабоченность граждан соседней страны понятна – украинские власти в течение года делают все, чтобы Минск и Киев окончательно прекратили любые контакты. А это противоречит интересам двух народов.

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