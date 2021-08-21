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Лукашенко – силовикам: Вы выстояли, как наши деды в победном 1945-м
Источник материала: ОНТ
О верности Родине, а не мнимым идеалам западной демократии. Сегодня Президент вручил награды представителями силовых ведомств. Формат необычный: церемония прошла на базе одного из объектов КГБ. Последний год стал показательным по многим позициям, и, чего скрывать, для силовой сферы тоже. Александр Лукашенко не скупился на слова благодарности. Впрочем, не только этим примечателен сегодняшний разговор. Президент изложил свое видение развития страны и ее политической системы. Это, конечно, не догма. Но так действия Александра Лукашенко точно станут понятнее.
В этом месте вряд ли когда-либо звучали фанфары. Да и не все награждаемые – по понятным причинам – люди публичные. Зато результат их службы налицо.
Государственный пограничный и Комитет госбезопасности, Министерство внутренних дел и Совбез. Всего 28 орденов и медалей. Эту встречу Александр Лукашенко расценивает как возможность поблагодарить силовиков за то, что они сделали для государства за минувший год.
Вначале силовики противостояли попытке мятежа, затем им пришлось иметь дело с террористическими атаками и даже покушениями на убийства. В этот ряд Президент ставит и информационную войну, развязанную против Беларуси. И мягкую силу, когда под благими намерениями скрывается насаждение чужой и даже чуждой идеологии. Подстрекатели и их западное руководство, видимо, считают, что в такой борьбе все средства хороши. Александр Лукашенко убежден: так называемые борцы за демократию исходят исключительно из корыстных побуждений, об интересах белорусов никто и не пытался думать.
Из всего происходящего приходится извлекать уроки. Но Беларусь не дрогнула, а стоит подобно Брестской крепости – вот так образно об этом говорит Президент. Но выстоять не значит остановиться. Движение – жизнь. И Александр Лукашенко признает: оно необходимо. И перемены будут! Именно поэтому в Беларуси готовятся рассмотреть проект новой Конституции.
Понятно, что, по большому счету, это рассуждения и Александр Лукашенко излагает свое видение будущего Беларуси. А принимать или не принимать обновленную Конституцию, какими функциями наделить Всебелорусское народное собрание – решать белорусам. Но важен сам посыл: дорогу – молодым. Впрочем, среди тем политических есть место и чисто человеческому.
Президент не сомневается ни на секунду: Беларусь будет и впредь успешно отражать атаки – просто каждый должен заниматься своим делом. А на вопрос: в чем сила? – любой силовик ответит, что она в правде.
Фото: БЕЛТА
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О верности Родине, а не мнимым идеалам западной демократии. Сегодня Президент вручил награды представителями силовых ведомств. Формат необычный: церемония прошла...
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