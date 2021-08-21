ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД: в Минске скончался отравившийся метадоном подросток

21.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МВД: в Минске скончался отравившийся метадоном подростокМинске скончался отравившийся метадоном подросток" class="one-news__figure-img">

В Минске скончался отравившийся метадоном подросток. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что в начале июля трое парней 16 и 17  лет поступили в состоянии наркотического отравления в одну из минских больниц. 

Один из пострадавших, 17-летний парень, скончался.

Оперативниками был установлен дилер – наркотики юношам продал 18-летний житель столицы.


Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске скончался отравившийся метадоном подросток. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Уточняется, что в начале июля...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вадим Гигин: Беларусь устояла. Сейчас на нас смотрит весь мир, и наш опыт ценен для многих. Но важно разобраться нам самим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by