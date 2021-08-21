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МВД: в Минске скончался отравившийся метадоном подросток
Источник материала: ОНТМинске скончался отравившийся метадоном подросток" class="one-news__figure-img">
В Минске скончался отравившийся метадоном подросток. Об этом
Уточняется, что в начале июля трое парней 16 и 17 лет поступили в состоянии наркотического отравления в одну из минских больниц.
Один из пострадавших, 17-летний парень, скончался.
Оперативниками был установлен дилер – наркотики юношам продал 18-летний житель столицы.
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В Минске скончался отравившийся метадоном подросток. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Уточняется, что в начале июля...
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