МВД: в Минске скончался отравившийся метадоном подросток

Источник материала: ОНТ

Минске скончался отравившийся метадоном подросток" class="one-news__figure-img">

В Минске скончался отравившийся метадоном подросток. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что в начале июля трое парней 16 и 17 лет поступили в состоянии наркотического отравления в одну из минских больниц.

Один из пострадавших, 17-летний парень, скончался.

Оперативниками был установлен дилер – наркотики юношам продал 18-летний житель столицы.



Фото: БЕЛТА

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