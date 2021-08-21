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Ученые обнаружили самый широкий коралл Большого Барьерного рифа. Ему 400 лет
Источник материала: ОНТ
Ученые обнаружили у северо-восточного побережья Австралии самый широкий коралл Большого Барьерного рифа. Возраст находки составляет 421−438 лет. Об этом
Исследователи сохранили название, данное кораллу местным народом манбаррой, – Muga dhambi («большой коралл»). Ширина коралла составляет 10,5 метра, он обладает формой полусферы.
Ученые отмечают, что подобные кораллы очень устойчивы и редки. Так, Muga dhambi пережил 99 случаев обесцвечивания, 80 крупных циклонов и деятельность человека почти в течение 500 лет.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Ученые обнаружили у северо-восточного побережья Австралии самый широкий коралл Большого Барьерного рифа. Возраст находки составляет 421−438 лет. Об этом...
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