Ученые обнаружили самый широкий коралл Большого Барьерного рифа. Ему 400 лет

Источник материала: ОНТ

Ученые обнаружили у северо-восточного побережья Австралии самый широкий коралл Большого Барьерного рифа. Возраст находки составляет 421−438 лет. Об этом информирует научный журнал Nature.

Исследователи сохранили название, данное кораллу местным народом манбаррой, – Muga dhambi («большой коралл»). Ширина коралла составляет 10,5 метра, он обладает формой полусферы.

Ученые отмечают, что подобные кораллы очень устойчивы и редки. Так, Muga dhambi пережил 99 случаев обесцвечивания, 80 крупных циклонов и деятельность человека почти в течение 500 лет.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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