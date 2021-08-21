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Любовник больше года тайно прожил в доме женщины и подстрелил ее мужа

21.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Любовник больше года тайно прожил в доме женщины и подстрелил ее мужа

В Креоле, (Алабама, США) замужняя женщина в тайне от мужа поселила к себе любовника. Мужчина жил под одной крышей с супружеской парой больше года. На необычную историю  обращает внимание New York Post.

По сведениям журналистов, американка Трейси Ривс больше года скрывала от своего мужа Фрэнка любовника, который жил с ними под одной крышей. Женщина тайком кормила Майкла Амакера, а естественные потребности мужчина справлял в бутылки.

По какой-то неназванной причине Трейси в какой-то момент заявила мужу, что кто-то посторонний ворвался в их дом. Это привело к перестрелке, Амакер выстрелил во Фрэнка и попал ему в грудь, тот ранил противника в локоть и ногу. Мужчины были госпитализированы.

Полицейский Пол Берч сообщил, что Амакер вместе с любовницей были под воздействием наркотических веществ. Страж порядка подчеркнул, что данное дело – самое странное за более чем 30 лет его практики.

Амакеру было предъявлено обвинение в незаконном владении оружием, хранении запрещенных веществ и покушении на убийство.

Фото: Mobile County Metro Jail

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В Креоле, (Алабама, США) замужняя женщина в тайне от мужа поселила к себе любовника. Мужчина жил под одной крышей с супружеской парой больше года. На необычную...
 
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