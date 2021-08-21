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Глава Европарламента: Санкции против режима Лукашенко необходимо продолжать

21.08.2021 06:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава Европарламента: Санкции против режима Лукашенко необходимо продолжать
Давид-Мария Сассоли
Председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассоли назвал позором использование белорусским режимом мигрантов для ведения гибридной войны против Евросоюза, заявив о необходимости усиления пограничного контроля на европейских границах, пишет Delfi.

«Безопасность Эстонии, Латвии и Литвы является европейским приоритетом. Нам необходимо усилить контроль на наших европейских границах, от которых зависит безопасность всех граждан Европейского Союза. Мы видим, что идет своего рода гибридная война. Беларусь пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», — заявил он в пятницу в интервью телерадиовещанию Эстонии.


По его словам, литовско-белорусскую границу протяженностью в 700 километров необходимо контролировать.

«Frontex предоставил Литве дополнительные ресурсы. Но мы могли бы сделать больше. Мы не можем оставлять эту линию открытой для действий Александра Лукашенко», — сказал Сассоли.


«Мы можем поддерживать демократическую оппозицию, вводить санкции, но у нас нет власти свергнуть Лукашенко. Что касается режима Лукашенко, санкции необходимо продолжать, санкции нанесут ущерб режиму и причастным к нему людям», — добавил глава Европарламента.
 
 
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Давид-Мария Сассоли обвинил режим Лукашенко в использовании мигрантов для гибридной войны с ЕС.
 
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