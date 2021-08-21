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МДФ-двери - это современно и практично!
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
МДФ часто расшифровывают как «мелко-дисперсная фракция». Хотя изначально эта аббревиатура появилась от английского medium-density fibreboard — древесноволокнистая плита средней плотности. Этот материал похож на ДСП.
Листы производятся путём сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре. Для склеивания волокон используется нетоксичный состав из карбамидных смол, модифицированных меламином.
В результате получается довольно плотный и прочный материал, не уступающий по свойствам древесному массиву, но гораздо более доступный по цене. Он применяется в производстве корпусной мебели, отделочных материалов, межкомнатных дверей.
Варианты покрытия для дверей из МДФ
От материала покрытия изделия зависят вид, свойства и стоимость. Обычно предлагаются следующие варианты покрытий:
- натуральный шпон (тонкий срез с цельномассивного дерева);
- экошпон (аналог натурального, но из склеенных древесных слоёв);
- ПВХ-плёнка (популярный материал, большое разнообразие стилей);
- эмаль (как и деревянные, изделия из МДФ можно красить).
Преимущества дверей из МДФ
Чем объясняется популярность использования МДФ для изготовления дверей? Если изделие произведено из качественных материалов, с соблюдением стандартов, то его характеристики сопоставимы с полотнами из цельного массива дерева. Вот основные преимущества этого материала:
- лёгкий вес изделия, что позволяет установить дверь даже в тонкую стену;
- прочность — изделия стойко выдерживают механические воздействия;
- низкая цена, что объясняется производством из отходов деревообработки;
- влагоустойчивость (при отделке полотна специальной плёнкой из ПВХ);
- долговечность — он не гниёт и не деформируется при перепадах температур;
тепло- и шумоизоляция помогут сохранить дома тепло и тишину.
Недостатки дверей из МДФ
Проблемы могут возникнуть в случае покупки некачественного товара. Если при производстве была нарушена технология или использовались дешёвые материалы, то изделие будет иметь такие недостатки:
- низкая огнеупорность, что означает повышенную пожароопасность;
- отсутствие влагоустойчивости: при контакте с водой полотно деформируется;
- подверженность механическим повреждениям, особенно точечным ударам;
- малый срок эксплуатации, такое изделие быстро придёт в негодность.
Также стоит отметить, что реставрация двери из МДФ сложнее, чем цельномассивной.
Как выбрать хорошую дверь из МДФ?
При выборе изделия следует тщательно проверить его качество. Продавец должен по запросу покупателя предъявить сертификат соответствия стандартам. Также добросовестные производители предоставляют гарантию на свою продукцию.
Что касается внешнего вида и свойств, нужно обратить внимание на такие детали:
качество покрытия — независимо от его типа, оно не должно иметь дефектов: сколов, трещин, царапин, пузырей, отслоек материала;
торцевая кромка — она должна плотно прилегать к основе. Что касается материалов, лучше выбрать пластиковую кромку, и избегать бумажных вариантов;
звукоизоляция — хорошо, если в комплекте будут герметичные порожки и прокладки для короба;
толщина — чем толще полотно, тем более прочной должна быть стена, на которую будет устанавливаться дверь. Для несущих стен подойдут цельные МДФ-двери, для тонких перегородок — облегчённые мазонитовые.
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Чем объясняется популярность использования МДФ для изготовления дверей?
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