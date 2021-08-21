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Освобождён топ-менеджер PandaDoc Кувшинов, который был за решёткой почти год

21.08.2021 06:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Освобождён топ-менеджер PandaDoc Кувшинов, который был за решёткой почти год
Задержание Виктора Кувшинова в сентябре 2020-го / Facebook.com
Освобождён топ-менеджер PandaDoc Виктор Кувшинов, сообщает reform.by со ссылкой на его родственников. Он был последним из сотрудников компании, который оставался за решёткой. Провёл в заключении почти год. Был признан политзаключённым.

Кувшинова и ещё трёх сотрудников PandaDoc задержали 2 сентября 2020-го. В минском офисе компании прошел обыск. Четверо задержанных, включая Виктора Кувшинова, стали фигурантами уголовного дела. Сначала их подозревали в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, впоследствии обвинили по статье "Мошенничество". Учредители компании связывали уголовное преследование своих сотрудников в Минске с проектом помощи силовикам, которые решат сменить профессию. Никита Микадо объявил о приостановке этого проекта.

В октябре 2020-го трём из четырех задержанных сотрудников PandaDoc изменили меру пресечения. Директора Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест, а главного бухгалтера Юлию Шардыко и Владислава Михалапа отпустили под подписку о невыезде.

Помощь уволенным силовикам прекращена, но Кувшинов всё сидит, говорил в конце 2020-го Микадо.
 
Теги: Минск
 
 
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Учредители компании связывали уголовное преследование сотрудников с проектом помощи силовикам.
 
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