Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

"Сегодня в пятницу 20 августа я был отпущен домой, — пишет сам Игорь Лещеня в коротком сообщении. — За мной пока сохраняется статус подозреваемого. Я дал подписку о неразглашении хода следствия...".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игоря Лещеню отпустили: "Я дал подписку о неразглашении хода следствия..." Лещеня попал под «зачистку» участников виртуальной платформы «Сход».