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Более 85 тыс. человек стали в этом году студентами белорусских вузов
21.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси студентами в этом году стали более 85 тысяч человек. В Минобразовании подвели итоги вступительной кампании, передает «МИР 24».
В этом году выпускники с высоким проходным баллом выбирали профессии дизайнера, медика и специалиста IT-профиля. На востребованные в стране специальности было увеличено число мест.
В колледжах стали популярными технические профессии. На специальности «автосервис» и «техническая эксплуатация автомобилей» значительно выросли проходные баллы.
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Выпускники с высоким проходным баллом выбирали профессии дизайнера, медика и специалиста IT-профиля.
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