Более 85 тыс. человек стали в этом году студентами белорусских вузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси студентами в этом году стали более 85 тысяч человек. В Минобразовании подвели итоги вступительной кампании, передает «МИР 24».

В этом году выпускники с высоким проходным баллом выбирали профессии дизайнера, медика и специалиста IT-профиля. На востребованные в стране специальности было увеличено число мест.

«Увеличены у нас цифры за счет средств бюджета на медицинские специальности. Они, конечно, все закрыты и даже с конкурсом. Увеличены в плане бюджета цифры были на некоторые педагогические, они тоже практически все закрыты», – сказала консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Ремма Герловская.

В колледжах стали популярными технические профессии. На специальности «автосервис» и «техническая эксплуатация автомобилей» значительно выросли проходные баллы.