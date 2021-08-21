Около половины средней зарплаты по стране: во сколько сейчас обойдутся сборы ребенка в школу?

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что нужно купить к школе?

Обязательный набор школьника включает в себя объективно нужные и всем известные вещи: ручки, тетрадки, прочие канцтовары, сумки, ранцы, школьную и спортивную одежду, обувь. Еще есть особые требования, которые определяются министерством образования: тематические тетради и пособия. Кроме того, какие-то пожелания выказывают и конкретные преподаватели.

Представитель МАРТ недавно сообщил, что школьные канцелярские принадлежности обойдутся в сумму от 35 до 216 рублей.

Но, конечно, это усредненный показатель. Мы взяли стандартный набор для школьников и сравнили его цену при покупке на школьных базарах и в интернет-магазине OZ.by. Прежде чем знакомить вас с результатами предупредим, что подход к выбору и качеству товаров был не совсем одинаковым: в интернет-магазине мы отдали предпочтение популярным у других клиентов качественным товарам, которые можно покупать без проверки, и выбирали среди них то, что дешевле. На школьном базаре смотрели конкретные вещи, трогали руками, потому чаще соглашались на товар подороже, если он оказывался более качественным.

Канцтовары

Товар Количество Цена школьного базара, в рублях

Цена интернет-каталога OZ.by, в рублях

Тетрадки в клетку 8 0,3 0,26 Тетрадки в линейку 5 0,3 0,26 Обложки для тетрадей 10 0,2 0,47 Обложка для дневника 1 0,7 0,47 Шариковые ручки 3 0,9 1,55 Папка 3 1 1,7 Пенал 1 2,5 4,75 Простые карандаши 2 0,7 0,9 Ластик 1 0,6 0,85 Точилка 1 1 2,15 Клей 1 1 1,85 Ножницы 1 1,5 2 Линейка 1 0,8 1,25 Треугольник 1 1 1,35 Транспортир 1 1 1 Дневник 1 3 2,7

Вот что получилось в итоге:



школьный базар – 26,1 руб .,

., каталог OZ.by – 38 руб.

Однако, не все традиционные и онлайн-магазины делают ставку на цены. Некоторые торгуют товаром проверенных, но не самых дешевых поставщиков, другие – составляют наборы для школьников, где есть многие полезные, но необязательные предметы. Цена такого комплекта, будет ближе к 100 руб. Стоит ли в данной ситуации платить больше, каждый решает сам.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Кроме перечисленного, младшим школьникам понадобятся наборы для творчества: цветные карандаши, бумага для поделок, пластилин, доска для лепки, стек, краски, кисточки. На ярмарке мы находили такой набор по ценам от 25 руб., на OZ.by собрали его за 34 руб.

Дополнительно для средних и старших классов придется купить: атласы, 2 шт. по 7,5 – 9 руб. и контурные карты, 2 шт. по 3,5 – 6 руб. На школьном базаре мы нашли только атласы в сумме на 15 руб. На OZ.by полный тематический набор. Стоит он 43,05 руб. (для анализа брали 8 класс).

Для школьников, особенно младших, важен ранец, портфель или школьный рюкзак, и еще одни мешок (рюкзачок) для сменной обуви и спортивной формы.

Товар количество цена школьного базара, в рублях цена интернет-каталога OZ.by, в рублях Ранец или портфель 1 45 90 Детский рюкзак (мешок) для сменной обуви и пр. 1 15 6,99

Результаты такие:

школьный базар – 60 руб .,

., каталог OZ.by – 96,99 руб.

Тут сравнение уже не в пользу OZ.by, но лишь потому, что в интернет-магазине нет самых дешевых рюкзаков и ранцев.

Одежда и обувь

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Конечно, единой школьной формы, как в СССР, у нас нет, но есть требование делового стиля, который в каждой школе могут понимать по-своему. В одних учебных заведениях просят лишь сохранять что-то похожее на деловой стиль: сойдут штаны похожие на брюки, не будет особых требований юбкам и обуви. Кое-где убедительно просят сохранять единообразие, рекомендуют одежду определенной модели от конкретного предприятия, фактически вводят форму своего учебного заведения. Но кроме этого нужна еще какая-то одежда на замену, обувь и др.

В МАРТ стоимость комплекта одежды делового стиля для школьников оценивают в диапазоне от 52 до 348 руб.

Сделаем свой расчет. Полезная информация и возможность покупки онлайн есть в «Буслике», точнее – в его интернет-магазине. Одежда и обувь там строго разделены по категориям для девочек и мальчиков, даже универсальные по виду вещи немного отличаются по цене. Мы выбирали товары из категории популярных, но не самые дорогие.

Товар количество цена школьного базар, в рублях цена интернет-каталога «Буслик», в рублях Школьная форма / Одежда делового стиля 1 50 67 Юбка 1 15 25 Брюки 1 20 24 Жилет 1 15 46 Жакет/джемпер 1 20 34 Блузка/Рубашка 2 20 27 Туфли 1 55 70

Результаты:

• школьный базар – 215 руб.,

• каталог «Буслика» – 330 руб.

Школьная форма от белорусского производителя действительно стоит от 50 руб., хотя можно найти костюм делового стиля и за 350 руб. Не включали в список сменную обувь, ей больше пользуются младшие школьники и в 15 руб. вы наверняка уложитесь.

И не забываем про физкультуру. Минимальный набор будет таким:

Товар Количество цена школьного базара, в рублях цена интернет-каталога «Буслик», в рублях Майка 2 15 20 Спортивный костюм 1 35 47 Обувь на физкультуру 1 15 14

Минимальные затраты для уроков физкультуры:

школьный базар – 80 руб .,

., каталог «Буслик» – 101 руб.

Самую дешевую спортивную обувь одобряют далеко не везде, потому лучше планировать на нее хотя бы на 45-50 руб. Соответственно самостоятельная покупка обойдется в 110 руб., а в «Буслике» примерно в 137 руб.

Что в итоге и сколько надо добавить?

По нашим расчетам, если целенаправленно искать недорогие товары на школьных базарах, то понадобится 455 руб. Покупка в интернет-магазинах вышла дороже – 645 руб. По сути, можно говорить, что на подготовку к 1 сентября понадобится сумма чуть меньше средней зарплаты по стране.

И то, и другое укладывается в названные государственными чиновниками рамки – от 270 руб. до 980 руб.

Но к тому, что мы перечислили наверняка добавится еще много разных предметов. Заранее назвать все не получается даже у опытных педагогов.

Лучше добавить к уже потраченной или рассчитанной сумме еще 30-50%, много шансов, что они понадобятся в первый школьный месяц на докупку, замену и прочее. Поэтому лучше заранее отложить 600 – 1 200 руб. в зависимости от школы, места жительства и возраста.