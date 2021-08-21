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Лукашенко: Работа над новой Конституцией близка к завершению

21.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси близится к завершению работа над новой Конституцией. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

По его словам, перемены нужны, но законные. Обновленный Основной закон позволит уберечь страну от повторения событий годичной давности, когда была предпринята попытка госпереворота.

«Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции», – заявил Лукашенко.

К сентябрю доработанный проект новой Конституции поступит на рассмотрение президенту. Затем документ вынесут на всенародное обсуждение и референдум. Голосование планируется провести не позже февраля будущего года.



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Президент отметил, что перемены в стране нужны, но законные. По его словам, их нужно начать с Конституции.
 
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