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Лукашенко: Работа над новой Конституцией близка к завершению
21.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси близится к завершению работа над новой Конституцией. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
По его словам, перемены нужны, но законные. Обновленный Основной закон позволит уберечь страну от повторения событий годичной давности, когда была предпринята попытка госпереворота.
К сентябрю доработанный проект новой Конституции поступит на рассмотрение президенту. Затем документ вынесут на всенародное обсуждение и референдум. Голосование планируется провести не позже февраля будущего года.
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Президент отметил, что перемены в стране нужны, но законные. По его словам, их нужно начать с Конституции.
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