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Лично повесил: Азаренок получил еще одну медаль от Лукашенко
Источник материала: Партизан
Работник СТВ Григорий Азаренок получил очередную награду от правителя.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Напомним, 20 августа А. Лукашенко награждал представителей силового блока страны.
Пропагандист получил из рук Лукашенко медаль «За отвагу». Награду он ожидал с зимы — указ о его награждении был подписан еще в январе,
Тогда же были удостоены различных госнаград и еще несколько коллег Григория, такие как колумнист «СБ» Андрей Муковозчик и корреспондент «ОНТ» Игорь Тур.
Но именно медаль «За отвагу» досталась только Азаренку.
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Работник СТВ Григорий Азаренок получил очередную награду от правителя.
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