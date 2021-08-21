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Лично повесил: Азаренок получил еще одну медаль от Лукашенко

21.08.2021 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работник СТВ Григорий Азаренок получил очередную награду от правителя.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».



Напомним, 20 августа А. Лукашенко награждал представителей силового блока страны. 

Пропагандист получил из рук Лукашенко медаль «За отвагу». Награду он ожидал с зимы — указ о его награждении был подписан еще в январе, пишет reform.by. 
Тогда же были удостоены различных госнаград и еще несколько коллег Григория, такие как колумнист «СБ» Андрей Муковозчик и корреспондент «ОНТ» Игорь Тур. 

Но именно медаль «За отвагу» досталась только Азаренку.
 
 
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Работник СТВ Григорий Азаренок получил очередную награду от правителя.
 
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