Последний фигурант по делу PandaDoc Виктор Кувшинов освобожден

В конце августа 2020 года сооснователь компании Микита Микадо инициировал материальную помощь силовикам, которые решили уволиться из правоохранительных органов в связи с обострением обстановки в Беларуси после президентских выборов, а также курсы переподготовки, чтобы они могли получить профессию в сфере IT. Однако в том же месяце Микадо покинул Беларусь.





2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски, сотрудников компании опрашивали силовики.





Позже стало известно о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 210 УК РБ (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении четырех сотрудников PandaDoс: директора Дмитрия Рабцевича, бухгалтера Юлии Шардыко, HR Владислава Михолапа и менеджера по продукту Виктора Кувшинова.









Через несколько дней им было предъявлено обвинение, но уже по статье мошенничество — ч. 4 ст. 209.





11 октября Рабцевича перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, а 13 октября изменена мера пресечения еще двум фигурантам дела — Шардыко и Михолапу, они вернулись домой. Таким образом, под стражей до настоящего времени оставался только Кувшинов.





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