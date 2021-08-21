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Беларусь ожидает новый фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории республики будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районах пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
Брест +22..+24°C;
Витебск +20..+22°C;
Гомель +24..+26°C;
Гродно +21..+23°C;
Могилев +22..+24°C;
Минск +20..+22°C.
Как сообщалось ранее, из-за гроз
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Сегодня погоду на территории республики будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
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