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Что произошло с валютой
Источник материала: Навiны
На прошедшей рабочей неделе (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, выросли, а две упали.
Свои позиции укрепили:
Остальные валюты просели:
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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На прошедшей рабочей неделе (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, выросли, а две упали.
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