Соседи поневоле: что делить пешеходам и велосипедистам?

пишет auto.onliner.by Стало труднее просто медленно прогуливаться, созерцая бездонное летнее небо: кругом опережают, обгоняют, звонят в звоночек. Зазевался — едва не угодил под колеса, присел шнурок завязать — создал аварийную обстановку. Белые линии, нарисованные впопыхах, не в силах сдержать разливающиеся в теплый сезон потоки. Здесь все вперемешку: люди и их индивидуальный транспорт, давным-давно заменивший коней,auto.onliner.by





Соседи поневоле: водители и велосипедисты

«Это вам не велодорожка!» — 1:0

«Это вам как раз велодорожка!» — 1:1

Лихачи играют в «шашки» — 2:1

«Больше пса негде выгулять?» — 2:2

«Бананы из ушей вытащи!» — 3:2

«Куда идешь?» — 3:3

«Побросали — не пройти!» — 4:3

«Ребенка под колеса не води!» — 4:4

«Это вам не велодорожка!» — 1:0

Правила отправляют велосипедистов на тротуар всякий раз, когда рядом нет велодорожки, а нет ее почти никогда. 27 километров счастья вдоль Свислочи — безусловно, лучшее, что случалось с Минском велосипедным, но этого оказалось недостаточно. Все остальные так называемые велодорожки — это отрезанный от тротуара ломоть, которые пока никак иначе не воспринимается. Самые дисциплинированные стараются выбирать правильную сторону, но для многих это все еще диковинка.





Даже самый заядлый велосипедист время от времени становится пешеходом, и тогда даже самого заядлого велосипедиста выводят из себя все эти проносящиеся в опасной близости субъекты, которые едут слишком быстро, слишком близко и вообще не так, как нужно. Стоит самому сесть в седло, и отпускает, но пешеходов все еще больше, и их возмущенные голоса слышны все громче.





«Это вам как раз велодорожка!» — 1:1

Обратная сторона той же медали — пешеходы, бредущие по велодорожке. Причем это касается и отлинеенных кусков, исторически относящихся к тротуарам, и полноценной магистральной велодорожки — пешеходов можно встретить везде. С одной стороны, ничего такого: не трамвай, объедет, а «трамваям» стоит поумерить свой характер в большом городе. Но ведь бесит! Магистральная дорожка задумывалась как главный веломаршрут столицы, на котором можно и разогнаться пусть не до спортивной скорости, но все равно прилично. И тут пешеход на траектории — стресс, а как же.





Но лучше всего ситуация отрисована на совмещенных переходах, там, где к пешеходной части примыкает велопереезд, на котором, напомним, можно не спешиваться. Таких зон в городе все больше, но давайте откровенно: кто-то вообще смотрит, где там что? Больше похоже на то, что не все понимают, для кого там какая разметка, поэтому каждый движется там, где ему удобнее, то есть везде. Дисциплинированным быть бесполезно: не поймут.

Лихачи играют в «шашки» — 2:1

Все идет к тому, что всех электросамокатчиков прировняют к велосипедистам, избавившись от головной боли на проезжей части. При этом, правда, обяжут их снизить скорость не то до 20, не то до 25 км/ч. Водители улыбаются: черепашьи бега. Но это из окна автомобиля. На двух колесах это все ощущается по-другому.





Тут же какая еще штука: скорость электросамоката можно ограничить программно. Любопытно, как это будет работать, потому как, без сомнений, найдутся умельцы обходить такие ограничения, но задумка ясна. С велосипедистами сложнее: все отдано на откуп физическим способностям и благоразумию самих велосипедистов. Большинство до опасной скорости на тротуаре либо не разгонится, либо побоится это делать (и правильно), но как образумить меньшинство, которому все равно? Поэтому конфликты возникают, как возникают и опасные ситуации.





На практике выходит, что даже 25 км/ч на загруженном тротуаре — это слишком. А диванные велоспортсмены в комментариях как-то божились, что и до 60 раскрутить не проблема. Вот один такой станет тужиться, раскручивать — и разбегайтесь кто куда: тормоза на велосипеде у него не факт, что есть, а в голове-то — точно нет.





Мы уже выяснили, что потоки на тротуаре зачастую перемещаются нелинейно и не поддаются разграничению белыми полосами. Самые быстрые в этой ситуации стараются продвигаться своим собственным путем или, говоря языком автомобилистов, играют в «шашки». Похоже на лыжный слалом: одного пешехода объехал справа, другого слева, работаешь корпусом, перемещая центр тяжести, остальное дорабатываешь рулем — адреналин!





На тротуаре это ничуть не менее опасно, чем на дороге, причем по той же самой причине. Действия велосипедиста (водителя), который стал играть в «шашки», предсказать очень трудно. Куда он рванет в следующее мгновение, что делать остальным — для поиска ответов просто не остается времени.





Приезжайте вечерком на проспект Независимости, куда-нибудь к парку Челюскинцев, ЦУМу или McDonald’s на Октябрьской — насмотритесь такого слалома!





Опасность в том, что проблема будет лишь усугубляться. За лето в Минске появились новые сервисы кикшеринга (проката электросамокатов), велосипедистов также становится все больше. Рано или поздно для них придется найти обособленное место, но лучше бы сделать это пораньше, пока все ограничивается взаимными претензиями с пешеходами, а не реальными инцидентами с серьезными последствиями.

«Больше пса негде выгулять?» — 2:2

Велодорожки в парках — это еще и прогулочный маршрут для хозяев с собаками. С чего это они повадились там гулять, совершенно непонятно, но факт остается фактом. Прокатитесь с утра хоть бы и по главной минской велодорожке через парк Победы или парк Горького — сами все увидите.





Пешеход, выгуливающий собаку на велодорожке, гораздо опаснее пешехода-одиночки. Во-первых, пес — создание непредсказуемое: куда его понесет, какое дерево срочно понадобиться обнюхать, одному собачьему богу известно. Что-то спрогнозировать, как-то подготовиться невозможно совершенно.





Во-вторых, хозяин и его собака соединены невидимой нитью — поводком. Хозяин об этом знает, а приближающийся велосипедист — нет. Едешь, кажется, по свободной дорожке, справа пешеход, слева собака, и вдруг замечаешь натянутый на пути поводок — вот и тест тормозов в реальных условиях.

«Бананы из ушей вытащи!» — 3:2

Есть у некоторых велосипедистов и любителей прочих видов транспорта для подобных покатушек привычка — ездить в наушниках. Здорово, должно быть, крутить педали под ободряющую музыку, оставляя шум окружающего мира где-то во вне. Но есть и побочное свойство: по сути, наушники отнимают на время поездки возможность слышать то, что происходит вокруг, лишает слуха, ухудшая контроль за ситуацией.





Велосипедист в наушниках не услышит, если кто-то его окрикнет или что-то случится рядом с ним. Не услышит шум приближающегося транспорта, даже если это точно такой же велосипед. Человек слушает музыку, и часть концентрации уходит именно на это. То, что хорошо на спортивном тренажере, не работает в условиях реальной дорожной обстановки.





И недаром профессионалы, которые многие и многие часы проводят в седле на тренировках и во время соревнований, музыку не слушают. Скукотища, покажется кому-то, но безопасность дороже.









«Куда идешь?» — 3:3

В идеальном мире потоки пешеходов и транспорта, пусть это и велосипеды с самокатами, пересекаться должны только в исключительных случаях. Но у нас все не так. Можно послушно ехать по велодорожке, не ожидая там никого встретить, и наткнуться на толпу пешеходов, идущих по диагонали к остановочному пункту или пешеходному переходу.





Летишь по хорошей асфальтированной велодорожке в Веснянке, наслаждаясь пейзажем, и вдруг наперерез выбегает детвора, которую родители ведут с автобусной остановки к набережной или в аквапарк. Велосипед не машина, по сторонам никто особо не смотрит. Хотя почти наверняка автомобиль в аналогичной ситуации остановится быстрее.





И это не говоря о пешеходах, которые движутся непредсказуемо, на ходу меняя маршрут. Влево в магазин или вправо на автобус? Да бог с ним с магазином, наверное, все же на остановку. А нет, вот же, ушел только что нужный транспорт — тогда в магазин. Что-то такое может твориться в голове у человека, а со стороны он выглядит фигурой, которая мечется из стороны в сторону и никак не решит, куда идти. Велосипедисту по-хорошему нужно объезжать таких стороной, но получается не всегда.

«Побросали — не пройти!» — 4:3

По мере того как в городе развивается сервис шеринга, становится все более явной и сопутствующая проблема — стоящий иной раз как попало арендный транспорт (велосипеды и электросамокаты). Кикшеринговые компании призывают пользователей уважать окружающих и парковаться по совести, где-нибудь в сторонке, не мешая прохожим. Но случается по-всякому.





Кроме того, то и дело беспорядок на улице наводит ветер, который вновь и вновь роняет стоящие велосипеды. В непогожий день случалось видеть настоящую кучу малу возле какого-нибудь торгового центра.





Как быть и что с этим поделать, никто не знает. Пробовали рисовать на асфальте специальные зоны для парковки — пока не сработало. Число единиц арендного транспорта в городе не достигло критической отметки, чтобы это сильно бросалось в глаза. Но первые сигналы есть, и хорошо бы найти решение, не доводя до хронической стадии.

«Ребенка под колеса не води!» — 4:4

Наряду с собачниками и мечущимися из стороны в сторону пешеходами головная боль велосипедиста на городской велодорожке — мамы с колясками. Они медлительны, неманевренны и убеждены, что их заметят и объедут.





Что делает человек с коляской на велосипедной дорожке? Гуляет. Почему он там гуляет? Ему там удобно: меньше пешеходов, больше пространства, лучше дорога (на гладком асфальте коляску трясет меньше, чем на стыках тротуарной плитки).





Что делать велосипедисту, наткнувшись на такого соседа по велодорожке? Надеяться на собственную реакцию, на тормоза, на удачу, в конце концов. Кричать, звонить, подавать сигналы любым другим способом бесполезно: родитель не испарится. С большей долей вероятности он остановится, чего доброго, начнет разворачиваться с коляской поперек дороги, желая увидеть, кто и чем недоволен, вступит в ненужную полемику. От греха просто объезжаем таких и катим дальше, не убирая пальцев с ручки тормоза — просто на всякий случай.



