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"Мы его не звали": в Киев приехал Константинопольский патриарх Варфоломей, РПЦ недовольна

21.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл на Украину с трехдневным визитом. Для православной церкви Украины, в 2019 году получившей независимость от Русской церкви из рук патриарха Варфоломея, это, пожалуй, самое значительное событие в ее истории.

"Мы его не звали": в Киев приехал Константинопольский патриарх Варфоломей, РПЦ недовольна
Формальным инициатором приезда патриарха Варфоломея на Украину был президент Владимир Зеленский, ранее не особо интересовавшийся делами церковными
РПЦ и состоящая с ней в духовной родстве Украинская православная церковь Московского патриархата разорвали отношения с Константинополем еще в 2018 году и на официальном уровне игнорируют визит Варфоломея, пишет Русская служба Би-би-си.

Би-би-си разбиралась, почему этот визит так важен для ПЦУ, что от этого получит Владимир Зеленский и чего будут требовать от патриарха тысячи верующих церкви Московского патриархата, которые в субботу проведут молитвенное стояние в знак протеста против его политики.

Три визита

Патриарх Варфоломей приезжает на Украину в третий раз. И только первый его визит не носил драматичного характера.

Тогда, в 1997 году, "молодой" 57-летний патриарх приехал в Одессу на симпозиум под названием "Экология, религия и окружающая среда". Варфоломей в своем служении вообще уделяет особое внимание проблемам экологии, за что даже получил неформальное прозвище "зеленого патриарха". Так или иначе, тогда Варфоломей пределы Одессы не покидал, там же встретился с патриархом Московским Алексием и отбыл обратно в Стамбул.

Следующий его приезд произошел в 2008 году. Президентом Украины уже четвертый год был Виктор Ющенко, провозгласивший курс на создание в стране независимой от РПЦ поместной церкви. Это он пригласил на празднование 1020-летия крещения Руси в Киев предстоятеля "церкви-матери украинского православия", Варфоломея. Как вспоминают собеседники Би-би-си, тогдашняя власть всерьез рассчитывала на то, что именно во время этих торжеств Варфоломей объявит о намерении даровать украинской церкви независимость.
В 2008 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко рассчитывал, что патриарх Варфоломей в Киеве решится дать украинской церкви автокефалию. Однако, говорят участники тех событий, вопрос не был достаточно проработан, и шансы на это были мизерными

Чтобы выйти из щекотливого положения, УПЦ МП направила собственные приглашения и Варфоломею - чтобы его визит не выглядел чисто политическим мероприятием, и патриарху Московскому Алексию - несмотря на то, что как раз его украинская власть на торжества не приглашала.

В Киеве между делегациями из Константинополя и Москвы прошли тяжелые переговоры по "украинскому вопросу". По словам одного из очевидцев, в какой-то момент их участники были готовы немедленно принять решение о разрыве отношений между церквями. Однако роль посредника в переговорах взял на себя предстоятель УПЦ МП митрополит Владимир, и конфликт удалось решить миром.

Сейчас визит происходит в еще более напряженной обстановке. Несмотря на громкие протесты со стороны РПЦ и УПЦ МП, в 2019 году Вселенский патриарх предоставил томос об автокефалии православной церкви Украины. За несколько месяцев до того Русская православная церковь, а за ней и УПЦ МП разорвали отношения с Константинополем. Отношения между этими церквями так и не восстановились.

Продолжение материала здесь.
 
 
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Вселенский патриарх Варфоломей прибыл на Украину с трехдневным визитом. Для православной церкви Украины, в 2019 году получившей независимость от Русской церкви из...
 
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