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Экс-посол Игорь Лещеня вышел на свободу

21.08.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стало известно об освобождении бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени.

Экс-посол Игорь Лещеня вышел на свободу
Фото МИД

Несмотря на то, что дипломат вышел из СИЗО, его статус не изменен — он остается подозреваемым. С Лещени взята подписка о неразглашении хода следствия.

12 августа официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщила БелаПАН, что ведомство проверяет причастность бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени к массовым беспорядкам.

«Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков (ст. 342 УК), произошедших на территории столицы. Следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сказала Гарлинская.

Лещеня в 2002—2006 годах был помощником Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. После президентских выборов в августе 2020 года он одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку с должности посла в Словакии. Лещеня также был первым председателем платформы «Сход».

 

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Теги: Минск
 
 
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Стало известно об освобождении бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени.
 
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