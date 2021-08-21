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Экс-посол Игорь Лещеня вышел на свободу
Источник материала: Навiны
Стало известно об освобождении бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени.
Несмотря на то, что дипломат вышел из СИЗО, его статус не изменен — он остается подозреваемым. С Лещени взята подписка о неразглашении хода следствия.
12 августа официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская
«Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков (ст. 342 УК), произошедших на территории столицы. Следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сказала Гарлинская.
Лещеня в 2002—2006 годах был помощником Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. После президентских выборов в августе 2020 года он одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку с должности посла в Словакии. Лещеня также был первым председателем платформы «Сход».
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Стало известно об освобождении бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени.
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