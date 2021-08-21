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Перевести на 4-дневку или отпустить в отпуск на год? Как компании делают сотрудников счастливее
21.08.2021 09:12 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Свободный график, премии, оплачиваемая медстраховка — все эти способы поощрения сотрудников хорошо знакомы бизнесу. Как еще можно сделать команду счастливее и сохранить ценных сотрудников? Собрали варианты, которые на постсоветском пространстве пока не очень популярны, но достойны того, чтобы их рассмотреть.
Перевести на 4-дневку: «Люди успевают „перезаряжать свои батарейки“»
О переходе на 4-дневную рабочую неделю в мире говорят последние несколько лет. Эксперименты
В белорусской ИТ-компании SpurIT уже полтора года сотрудники работают всего 4 дня в неделю. CEO Евгений Томашевич отмечает, что благодаря 4-дневке его компания стала заметнее на рынке труда, а текучка среди разработчиков сократилась в два раза.
«Общаясь с коллегами, я вижу, что энергии у них достаточно, они успевают „перезаряжать свои батарейки“, и это для меня показатель того, что они стали более эффективны. Финансовые показатели у нас тоже растут, полностью устраивают, поэтому менять мы ничего не планируем», — рассказал Евгений в интервью «Про бизнес».
Какой день недели сотрудники компании чаще всего делают free и охотно ли берут подработку в 5-й день, читайте в
Предложить творческие отпуска: «Иногда важно сделать паузу и попробовать что-то новое»
Пока сотрудник реализует свои планы — проходит обучение, запускает стартап, пишет научную работу, — компания сохраняет за ним рабочее место. Такая концепция в западных странах получила название «саббатикал» — и недавно подобная опция
Вот как управленческое решение объяснили в банке: «Саббатикал становится новым трендом — наша жизнь не состоит на 100% из работы, поэтому иногда важно сделать паузу и попробовать что-то новое — на что раньше не хватало времени. А после отпуска сотрудник сможет приступить с новыми силами к работе». В компании отметили, что для них это способ «сохранить ценных сотрудников».
На Западе это действительно тренд: саббатикал практикуют такие крупные компании, как Google, Intel, IBM, eBay, American Express и другие. Малый и средний бизнес также включается: по данным крупного
В чем отличие саббатикала от неоплачиваемого отпуска и как он может быть полезен бизнесу, читайте по
Организовать систему опционов: «Когда работник получает долю, у него появляется мотивация»
Опционы — это одна из форм мотивации сотрудников, когда они получают долю в бизнесе. Часто к такому инструменту прибегают стартапы, когда у компании еще недостаточно средств, чтобы привлечь дорогостоящих специалистов. Более зрелые бизнесы, которые продолжают расти, тоже могут вводить опционные программы.
«Не всегда опцион предполагает получение реальных акций, но всегда его доходность связана с развитием бизнеса. Когда работник получает долю в какой-либо форме, у него появляется мотивация вкладываться как в свой собственный бизнес. Компания растет быстрее, поскольку больше людей напрямую в этом заинтересованы», — убеждены специалисты юридической компании REVERA.
При условии реализации опциона сотрудник может претендовать на возможность продавать акции или участвовать в получении прибыли, к примеру, в случае продажи бизнеса/его части или выхода на IPO, с определенной доходностью. Так, на начальной стадии развития компании сотрудник может получить право на опционные 100 акций по $ 1. А через пару лет 1 акция этой компании уже будет стоить $ 100.
Как грамотно ввести в компании систему опционов, чтобы и сотрудники, и собственники остались в выигрыше? Вот подробные
Ввести должность директора по счастью: «Многое меняется, когда компания становится „вторым домом“»
Собственники мечтают о том, чтобы работа для наемных сотрудников стала любимым делом, коллеги — единомышленниками, а офис — «вторым домом». Чтобы реализовать эту задачу, в некоторых компаниях появляются «директора по счастью» или «менеджеры по счастью».
Должность звучит забавно, но в западных компаниях такие вакансии действительно существуют. На постсоветском пространстве некоторые компании также внедряют новый опыт. В одном из недавних материалов мы писали про Игоря Букура, собственника украинского холдинга по производству уходовой косметики «Симпатик Груп». Он передал «операционку» наемным специалистам и выбрал для себя новую роль — «директора по счастью». Предприниматель пошел в цеха и стал выяснять, что конкретно рабочим нужно для счастья. И в какой-то момент увидел, что они «засветились».
«Такое отношение к людям повышает эффективность и слаженность работы всех подразделений, что в результате приводит к 100%-ному выполнению плановых показателей и KPI и получению запланированного дохода компанией, собственником и сотрудниками. Когда дело делается не из-под палки, а по доброй воле, все остаются в выигрыше. Однажды применив это на практике, вы поймете, что игра стоит свеч», — комментируют ситуацию эксперты.
Подробнее о кейсе компании и результатах работы директора по счастью читайте по
Проявить гибкость в управленческих решениях: «У разных сотрудников могут быть разные потребности»
Легко вводить новые должности и отправлять людей в «творческие отпуска», если на это есть деньги. А что делать бизнесу, у которого нет ресурсов на подобные эксперименты? Решение есть: вам нужно стать гибче в управленческих решениях. Это большая работа собственника над самим собой, над своими установками и ограничениями.
«Обычно в компании разрабатывают общую систему мотивации. Но в последнее время все чаще говорят о необходимости индивидуального подхода: ключевым сотрудникам предлагают одно, отдельным группам работников — другое. У разных сотрудников разные потребности и интересы, потому такой подход вполне допустим», — убеждена психолог и HR-консультант Мила Илагина.
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Свободный график, премии, оплачиваемая медстраховка - все эти способы поощрения сотрудников хорошо знакомы бизнесу. Как еще можно сделать команду счастливее и...
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