«За единую Беларусь!»: патриоты празднуют годовщину начала автопробегов

Источник материала: ОНТ

Ровно год на дорогах страны – патриоты. Сегодня пройдет очередной автопробег «За единую Беларусь».

Участники повторят маршрут, с которого и началось патриотическое движение. Колонна машин стартует от парковки аквапарка «Лебяжий», затем проедет по проспектам Победителей, Независимости, а финиширует у Кургана Славы. Обещают организаторы и сюрприз для участников движения. В одном из самых живописных мест страны – живое общение и впечатления от прошлого года.

Фото: Pixabay

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