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«За единую Беларусь!»: патриоты празднуют годовщину начала автопробегов

21.08.2021 09:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«За единую Беларусь!»: патриоты празднуют годовщину начала автопробегов

Ровно год на дорогах страны – патриоты. Сегодня пройдет очередной автопробег «За единую Беларусь». 

Участники повторят маршрут, с которого и началось патриотическое движение. Колонна машин стартует от парковки аквапарка «Лебяжий», затем проедет по проспектам Победителей, Независимости, а финиширует у Кургана Славы. Обещают организаторы и сюрприз для участников движения. В одном из самых живописных мест страны – живое общение и впечатления от прошлого года.

Фото: Pixabay

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Ровно год на дорогах страны – патриоты. Сегодня пройдет очередной автопробег «За единую Беларусь».  Участники повторят маршрут, с которого и началось...
 
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