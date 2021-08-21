|
«За единую Беларусь!»: патриоты празднуют годовщину начала автопробегов
Источник материала: ОНТ
Ровно год на дорогах страны – патриоты. Сегодня пройдет очередной автопробег «За единую Беларусь».
Участники повторят маршрут, с которого и началось патриотическое движение. Колонна машин стартует от парковки аквапарка «Лебяжий», затем проедет по проспектам Победителей, Независимости, а финиширует у Кургана Славы. Обещают организаторы и сюрприз для участников движения. В одном из самых живописных мест страны – живое общение и впечатления от прошлого года.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно год на дорогах страны – патриоты. Сегодня пройдет очередной автопробег «За единую Беларусь». Участники повторят маршрут, с которого и началось...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)