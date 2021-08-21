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Если гости на пороге, запеките помидоры с сыром! Два ингредиента – и аппетитная закуска готова!
Источник материала: ОНТ
Если гости на пороге, запеките помидоры. Быстрый рецепт всего из двух ингредиентов от ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич.
Запеченные помидоры - отличное блюдо на скорую руку. Особенно придется по вкусу любителям сыра.
Итак, вам понадобятся:
Как готовить?
Помидоры вымыть, просушить и нарезать на кружочки толщиной около 1 см. Противень застелить пергаментом. Выложить помидоры.
Запекать при температуре 170° в течение 15 минут.
Достать помидоры из духовки, выложить на каждый кружок сыр, вернуть в духовку на 2 минуты.
Достать из духовки и остудить.
Приятного аппетита!
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Если гости на пороге, запеките помидоры. Быстрый рецепт всего из двух ингредиентов от ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич. Запеченные помидоры - отличное блюдо на...
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