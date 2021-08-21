Если гости на пороге, запеките помидоры с сыром! Два ингредиента – и аппетитная закуска готова!

Источник материала: ОНТ

Если гости на пороге, запеките помидоры. Быстрый рецепт всего из двух ингредиентов от ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич.

Запеченные помидоры - отличное блюдо на скорую руку. Особенно придется по вкусу любителям сыра.

Итак, вам понадобятся:

помидоры - 1-2 шт.;

сыр с плесенью «Дор Блю» - 30-40 г.

Как готовить?

Помидоры вымыть, просушить и нарезать на кружочки толщиной около 1 см. Противень застелить пергаментом. Выложить помидоры.





Запекать при температуре 170° в течение 15 минут.





Достать помидоры из духовки, выложить на каждый кружок сыр, вернуть в духовку на 2 минуты.





Достать из духовки и остудить.





Приятного аппетита!

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