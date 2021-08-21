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Лукашенко: Всебелорусское народное собрание должно представлять интересы общества, Конституция – без двоевластия
Источник материала: ОНТ
На будущее важно гарантировать спокойную жизнь как для общества в целом, так и для тех, кто служит в силовых структурах. А для этого нужна нормальная Конституция, без двоевластия. Такие заявления сделал глава государства накануне на церемонии вручения наград представителям силовых ведомств.
Из всего происходящего на внешнем и внутреннем контуре приходится извлекать уроки. Но Беларусь не дрогнула, а стоит подобно Брестской крепости – вот так образно об этом говорит Президент. Но выстоять не значит остановиться. Движение – жизнь. И Александр Лукашенко признает: оно необходимо. И перемены будут! Именно поэтому в стране готовятся рассмотреть проект новой Конституции.
Принимать или не принимать обновленную Конституцию, какими функциями наделить Всебелорусское народное собрание – решат белорусы на референдуме. Также Александр Лукашенко убежден, что Беларусь и дальше будет успешно отражать атаки, но каждый должен заниматься своим делом.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Всебелорусское народное собрание должно представлять интересы общества, Конституция – без двоевластия
На будущее важно гарантировать спокойную жизнь как для общества в целом, так и для тех, кто служит в силовых структурах. А для этого нужна нормальная Конституция,...
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