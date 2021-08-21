Гороскоп на 21 августа: новый любовный роман у Раков, сюрприз от любимого у Дев, избегать споров с начальством советуют Водолеям

Источник материала: ОНТ

Благоприятный день для духовного роста у Овнов. Вам удастся решить много мелких, но важных дел. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня.

Тельцам придется встретиться с давними знакомыми, которые помогут вам разобраться в волнующих вопросах. Старайтесь не доверять малознакомым людям.

Близнецам звезды советуют не соглашаться с предложением совмещать две работы. Вряд ли вы получите хорошую выгоду. Не стройте на вечер скрупулезных планов. Все может пойти по другому сценарию.

У Раков благоприятный день для покупок и принятия важных решений. Возможно незначительное ухудшение материального положения. При этом порадует новый любовный роман.

Эмоциональная напряженность может привести Львов к конфликтам. Сегодня вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Выгодная сделка станет дополнительным источником дохода.

Деловые предложения и перспективы заработков улучшат благополучие Дев. Сюрприз, приготовленный любимым человеком, будет приятной неожиданностью.

Удачный день у Весов. Звезды обещают вам гармонию, покой и верно выбранный ход событий. Вечером вы сможете побаловать себя вкусной едой, заняться любимым хобби и посмотреть фильм.

Обстоятельства заставят Скорпионов активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Ваш опыт и знания помогут вам легко разрешить сложную ситуацию и выйти победителем.

Звезды изменят планы Стрельцов. Не стоит лоббировать только свои интересы. Уделите внимание близким и проявите заботу о тех, кто находится рядом с вами.

Самоуверенность и самолюбование Козерогов может вызвать критику со стороны окружающих. Постарайтесь на некоторое время позабыть о делах, которые долго держали вас в напряжении.

Водолеям лучше отказаться от принятия важных решений. В общении с начальством и коллегами старайтесь сохранять спокойствие и избегать споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию.

У Рыб возникнет желание встретиться со старыми друзьями и знакомыми. Звезды рекомендуют вам окружить себя сегодня талантливыми людьми. От общения с ними вы получите максимум удовольствия.

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