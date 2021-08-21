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Назад в будущее. 21 августа год назад в трех фото: «Цепь покаяния» от Куропат до Окрестина, 25 папок нарушений

21.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.

Назад в будущее. 21 августа год назад в трех фото: «Цепь покаяния» от Куропат до Окрестина, 25 папок нарушений

«Цепь покаяния» в Минске, фото «Наша Ніва»

21 августа 2020-го в Солигорске протест шахтеров перешел в стачку. Тем временем, в Минске в тот день неравнодушные белорусы выстроились в «Цепь покаяния», растянувшуюся от Куропат до Окрестина.

Цель акции — напомнить о недопустимости насилия со стороны силовиков над мирными гражданами. Участники цепи несли растяжку «Курапаты — Акрэсціны: ніколі зноў», напоминая о том, что память о трагедии 30-х как никогда актуальна.


Назад в будущее. 21 августа год назад в трех фото: «Цепь покаяния» от Куропат до Окрестина, 25 папок нарушений

Год назад по поручению Светланы Тихановской доверенное лицо Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак подали жалобу в Верховный суд о непризнании результатов выборов. Список нарушений вместился в 25 папок.


Назад в будущее. 21 августа год назад в трех фото: «Цепь покаяния» от Куропат до Окрестина, 25 папок нарушений

Максим Знак, фото Игоря Мелешко

21 августа 2020-го в Следственный комитет был вызван юрист Максим Знак и лидер стачкомитета МТЗ Сергей Дылевский. С утра подходы к ведомству были перекрыты турникетами, поблизости дежурили силовики.

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Дылевский и Знак были вызваны в качестве свидетелей для дачи пояснений. Накануне Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 361 УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ».

Полный обзор событий 21 августа 2020 года можно прочитать здесь.

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Теги: Минск
 
 
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