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Украина открыла возле Чернобыля собственное хранилище ядерных отходов

21.08.2021 09:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украина 20 августа презентовала недалеко от Чернобыльской ядерной электростанции собственное хранилище ядерных отходов в надежде, что это устранит зависимость Украины от России в сфере хранения атомных отходов.

В хранилище будут размещены отработанные элементы трех из четырех атомных электростанций Украины. До настоящего времени ядерные отходы отправлялись в Россию на переработку. Как отметили в украинском "Энергоатоме", это ежегодно обходилось стране в 170 млн евро, передает DW.

Несмотря на церемонию открытия, объект еще не введен в эксплуатацию. Для этого требуется разрешение от Государственной инспекции ядерного регулирования. Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что оно будет получено в ближайшие несколько месяцев.

 
 
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Украина 20 августа презентовала недалеко от Чернобыльской ядерной электростанции собственное хранилище ядерных отходов в надежде, что это устранит зависимость...
 
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