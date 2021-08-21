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В Минске автомобилист снес осветительную мачту

21.08.2021 09:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобилист снес осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 03.30 28-летний водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по пр.Независимости со стороны ул.Стариновской в направлении ул.Героев 120-й дивизии. Вблизи дома №191-Б мужчина, не справившись с управлением, оказался на полосе встречного движения, где наехал на бордюрный камень, затем врезался в осветительную мачту.

Водитель получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, специалист ГКСЭ по Минску. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и ответственными на дорогах, отказаться от резких маневров и необдуманных перестроений, соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта и скоростной режим.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Вблизи дома №191-Б мужчина, не справившись с управлением, оказался на полосе встречного движения, где наехал на бордюрный камень, затем врезался в осветительную...
 
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