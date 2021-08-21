После года в неволе вышел на свободу топ-менеджер PandaDoc Виктор Кувшинов

Менеджер по продукту компании PandaDoc Виктор Кувшинов освобожден из-под стражи. Об этом Reform.by стало известно от его родственников.



Виктор Кувшинов. Фото: Facebook.

Виктор провел в СИЗО почти год. Его и еще трех сотрудников PandaDoc задержали 2 сентября 2020 года. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 210 УК «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере». Утверждалось, что они якобы завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета через возврат НДС, причинив тем самым ущерб государству. Вдобавок к этому на гостелевидении PandaDoc обвиняли в финансировании протестов.

Кувшинов — последний из сотрудников PandaDoc, кто оставался под стражей. Один из задержанных, директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич, был освобожден под подписку на следующий день после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. 13 октября были освобождены из-под стражи главный бухгалтер Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап.

Осенью супруга Виктора Кувшинова, Александра Дикан, в одном из интервью заявила: «Все прекрасно понимают, что это политический заказ.