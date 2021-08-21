Белорусские юниорки завоевали комплект медалей на чемпионате мира по борьбе

сообщил и в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»и в пресс-службе Национального олимпийского комитета.





Наивысшую награду завоевала белоруска Алеся Гетманова в весовой категории до 55 кг. В финале она вышла на поединок против Калмиры Билимбек Кызы из Кыргызстана, кроме того, в ходе соревнований также победила индийку Сидо и турчанку Дерникчи.





Серебряную медаль для своей команды по женской борьбе принесла Арина Мартынова в весовой категории до 59 кг. В финальном поединке ее смогла победить российская спортсменка Анастасия Сидельникова.













Белоруска Ксения Дибук пополнила коллекцию медалей бронзой, уступив в полуфинале Кайли Уелкер из США, но одолев россиянку Марию Силину.





Уточним, что соревнования в Уфе — это один из первых этапов подготовки к Олимпийским играм — 2024 в Париже, по результатам которого в дальнейшем будет определен состав отечественной команды по женской борьбе.





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