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Белорусские юниорки завоевали комплект медалей на чемпионате мира по борьбе

21.08.2021 10:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На этой неделе в Уфе стартовал чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров. В пятницу, 20 августа, трое белорусских спортсменок выиграли на нем комплект медалей — золото, серебро и бронзу.

Белорусские юниорки завоевали комплект медалей на чемпионате мира по борьбе
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Наивысшую награду завоевала белоруска Алеся Гетманова в весовой категории до 55 кг. В финале она вышла на поединок против Калмиры Билимбек Кызы из Кыргызстана, кроме того, в ходе соревнований также победила индийку Сидо и турчанку Дерникчи.

Серебряную медаль для своей команды по женской борьбе принесла Арина Мартынова в весовой категории до 59 кг. В финальном поединке ее смогла победить российская спортсменка Анастасия Сидельникова.



Белоруска Ксения Дибук пополнила коллекцию медалей бронзой, уступив в полуфинале Кайли Уелкер из США, но одолев россиянку Марию Силину.

Уточним, что соревнования в Уфе — это один из первых этапов подготовки к Олимпийским играм — 2024 в Париже, по результатам которого в дальнейшем будет определен состав отечественной команды по женской борьбе.

Фото uww.org
 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе в Уфе стартовал чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров. В пятницу, 20 августа, трое белорусских спортсменок выиграли...
 
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