ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Полуторагодовалая девочка почти четыре дня провела в лесу без еды и воды

21.08.2021 10:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Смоленской области РФ найдена полуторагодовалая девочка, которая почти четыре дня провела в лесу без еды и воды.

 

Полуторагодовалая девочка почти четыре дня провела в лесу без еды и воды

 

Следственный комитет РФ опубликовал видео с найденным ребенком, на кадрах которого малышку передали матери, после чего женщина с девочкой сели в машину скорой помощи. Ребенка покормили кашей и дали попить воды.

По данным регионального управления СК, девочка 2019 года рождения пропала утром 17 августа. Она ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. Ребенка искали сотрудники СК, полиции, МЧС, военные, добровольцы поисково-спасательных отрядов «Сальвар» и «Лиза Алерт», а также местные жители.

 

 

 

 

 

Девочку нашли 20 августа в лесу, в 4 км от дома. Как рассказали в «Сальваре», ребенок сам отозвался на голос. «Одна из групп остановилась на привал <...> и вдруг услышала тихий писк. Люду нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Девочка ослабла, была покусана насекомыми, но главное — живая», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда в соцсети «ВКонтакте».

По словам уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, девочку доставили в местную больницу, позже ее могут транспортировать в Москву. «Ее обследуют врачи — она в сознании, пытается что-то говорить. В скором времени планируется из Москвы в Смоленскую область вылет вертолета на случай необходимости транспортировки ребенка в столичную клинику», — сказала она.

Как сообщает РБК, по факту пропажи ребенка СК возбудил уголовное дело, ведется расследование.

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Смоленской области РФ найдена полуторагодовалая девочка, которая почти четыре дня провела в лесу без еды и воды.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Установлен участник массовых беспорядков в Новополоцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by