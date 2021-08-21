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Установлен участник массовых беспорядков в Новополоцке

21.08.2021 10:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен участник массовых беспорядков в Новополоцке. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 40-летнего индивидуального предпринимателя вышли оперативники территориального отдела милиции. Мужчина задержан", - рассказали в МВД.

Установлено, что 9 августа прошлого года на центральной площади в Новополоцке пьяный горожанин с другими агрессивно настроенными участниками противостоял правоохранителям.

Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в пьяном виде в общественном месте, мелкое хулиганство, ложный вызов милиции.

Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что 9 августа прошлого года на центральной площади в Новополоцке пьяный горожанин с другими агрессивно настроенными участниками противостоял...
 
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