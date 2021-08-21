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На МТЗ в дробометном барабане зажало рабочего
Источник материала: БелТА21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском тракторном заводе в дробометном барабане зажало рабочего - мужчина погиб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Спасателям 20 августа в 16.28 поступила информация о том, что нужно помочь извлечь мужчину, зажатого между стенками дробометного барабана в кузнечном цеху на территории МТЗ.
Работники МЧС деблокировали погибшего гражданина 1985 года рождения.
Причина инцидента - нарушение правил безопасности погибшим.-0-
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Работники МЧС деблокировали погибшего гражданина 1985 года рождения. Причина инцидента - нарушение правил безопасности погибшим.
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