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На МТЗ в дробометном барабане зажало рабочего

21.08.2021 11:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском тракторном заводе в дробометном барабане зажало рабочего - мужчина погиб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Спасателям 20 августа в 16.28 поступила информация о том, что нужно помочь извлечь мужчину, зажатого между стенками дробометного барабана в кузнечном цеху на территории МТЗ.

Работники МЧС деблокировали погибшего гражданина 1985 года рождения.

Причина инцидента - нарушение правил безопасности погибшим.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС деблокировали погибшего гражданина 1985 года рождения. Причина инцидента - нарушение правил безопасности погибшим.
 
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