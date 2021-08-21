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Пенсионер утонул в Лунинецком районе

21.08.2021 11:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в реке утонул пенсионер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"20 августа в 11.00 спасателям поступили сведения о мужчине, утонувшем в реке Цна в агрогородке Дворец Лунинецкого района Брестской области", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1940 года рождения.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"20 августа в 11.00 спасателям поступили сведения о мужчине, утонувшем в реке Цна в агрогородке Дворец Лунинецкого района Брестской области", - рассказали в...
 
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