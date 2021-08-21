«Признание петиций экстремистскими уничтожит институт обращений граждан»

Сайт «Удобный город» , который более пяти лет помогает белорусам решать насущные проблемы, заблокирован властями, но продолжает работать. Как в принципе возможно работать подобному проекту в условиях противодействия, спросили Naviny.by у основателя Petitions.by Владимира Ковалкина.



Владимир Ковалкин. Фото euroradio.fm

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Мининформ объяснил команде «Удобного города» причину блокировки сайта petitions.by

— Вы удовлетворены аргументацией Мининформа по поводу блокировки вашего сайта?

— Мининформ не объяснил причины блокировки, а сослался на широкие правовые нормы. Они написали, что якобы какие-то петиции способствуют возникновению угроз для нацбезопасности. На самом деле обращения граждан не может быть таковым по определению, так как это текст, который дается на рассмотрение государственных служащих.

Теоретически обращения действительно могут содержать какие-то призывы или сведения, которые регулируются не законом «Об обращениях», а уголовным правом. Однако если обращения будут признаваться экстремистскими, это в принципе уничтожает институт обращений. Люди должны иметь возможность артикулировать любые свои проблемы, и их обращения должны быть рассмотрены, госслужащими должен быть дан адекватный мотивированный законодательством ответ.

Признание сообщений экстремистскими, блокировка сайта нарушает международное и национальное законодательство.

— Будете оспаривать блокировку сайта в суде?

— Нет, в данной ситуации это бессмысленно. Наивно полагать, что в современной Беларуси суд объективно рассмотрит тяжбу между нами и органом исполнительной власти. Сейчас нет разницы — обращаться в исполком или суд. Мы видим, что судья играет в команде исполнительной власти.

— Однако вы сами создали петицию против блокировки сайта «Удобный город».

— Мы же обязаны указать им, что они действуют неправовыми методами, должны это зафиксировать и оставить для истории. Петицию уже подписали более 1550 человек. Это большое количество в условиях блокировки сайта, массовых репрессий в Беларуси. Первую тысячу подписей мы собрали за первые сутки.

Мы наблюдаем важный прецедент — впервые в истории Республики Беларусь обращение граждан воспринимается как экстремистский материал. Причем я не скажу, что было триггером для властей, скорее, до нас просто дошли руки.

Сначала они уничтожали кандидатов в президенты, потом занимались издевательствами и пытками в отношении обычных несогласных граждан, потом уничтожали независимые СМИ, общественные организации. Мы попали под кампанию уничтожения гражданского общества.

Для нас важно продемонстрировать, что происходит уничтожение гражданского общества, уничтожаются партнерские связи между людьми. Это политика на создание в обществе атмосферы страха, разобщенности, индивидуализма, чтобы все сидели по домам и боялись друг друга поддерживать, боялись осуществлять какое-то совместное действие для улучшения собственной жизни. Это главная цель на сегодняшний день режима Лукашенко, все остальное лежит в плоскости придраться.

Если говорить о сайте петиций в этом контексте, блокируя его работу, они блокируют работу гражданского общества и общественно полезного сайта, который помогает людям создавать социальный капитал, заявлять о своих проблемах, находить единомышленников, собирая подписи под петициями..

— Что происходит в настоящее время с заблокированным сайтом Petitions.by ?

— Он работает. Люди по-прежнему могут составлять петиции и пытаться решать свои насущные проблемы в Беларуси. Мы нашли техническое решение для того, чтобы люди могли пользоваться сайтом, в числе прочего используем зеркала.

— Получается, сайт власти заблокировали, а петиции по-прежнему имеют юридическую силу?

— Нет разницы, где размещено обращение и собираются подписи. Мы не являемся представителями каких-то групп населения, мы скорее служба доставки сообщений, наша задача — предоставить людям возможность собирать подписи под петициями, которые они пишут сами. После сбора подписей обращение подается в госорганы соответственно законодательству.

Технически отправка подписанного обращения выглядит по-разному в зависимости от того, как получение обращений организовано в том или ином госоргане.

Если автор обращения просит проконсультировать по поводу содержания обращения, мы можем помочь с выбором закона, на который стоит ссылаться в том или ином случае. Ответственность в любом случае за обращение несет тот, кто его написал, мы лишь проверяем, чтобы содержание обращений попадало в рамки закона, чтобы в нем не было оскорблений, например.

Наша цель — облегчить обычным гражданам процедуру подачи петиций, сделать так, чтобы текст было проще написать, улучшить и подать туда, куда необходимо.

— Однако для действующей власти вполне реально создать атмосферу, при которой люди будут бояться обращаться к уполномоченным органам для решения своих проблем.

— Для этого придется вообще уничтожить институт обращений в стране. То есть убить возможность вообще подавать электронные обращения граждан. Между тем петиции — это способ коммуникации людей с государством. Изначально обращения граждан как институт задумывались в Европе как способ обратной связи граждан и общества с представителями власти. Попытка блокировки этого механизма — попытка разбить зеркало, чтобы не видеть отражение.

Что тут скажешь! Если вам не нравятся те петиции, которые вам пишут, значит, вы, наверное, что-то не так делаете, и нужно приходить в какое-то адекватное состояние, а не обижаться на честную обратную связь со стороны общества. Тем более что эта обратная связь выражена абсолютно в дипломатичной форме, со ссылками на законодательство.

— Неужели никогда люди не хамят в своих петициях?

— Были петиции на грани клеветы, рекламы, борьбы конкурентов. Такого хамства, которое мы видим на экранах гостелевидения, в том числе из уст самого Лукашенко, у нас не было никогда. Наши пользователи не употребляют такие эпитеты и слова, какие он себе позволяет.

Мне трудно вспомнить хотя бы один случай с 2015 года, когда мы стартовали, когда люди написали обращение с употреблением матерных слов или оскорбительных выражений. И мы их не пропустим.

— Какая петиция за пять лет была самой популярной на вашем сайте?

— Более ста тысяч человек подписали петицию за непризнание бчб-флага экстремисткой символикой. В тот период появилась необходимость увеличивать мощность серверов, потому что нагрузка на них была огромной, необходимо было решать вопросы перегрузки сторонних сервисов, например, доставки электронных сообщений людям. Была огромная проблема с верификацией подписей людей — их было огромное количество.

Мы гордимся тем, что в течение последнего года, когда сайт переживал множество DDoS-атак, происходящих практически каждую неделю, блокировку, мы продолжаем работать. В очень непростых условиях нам удалось создать устойчивый сервис, и этот сервис с нормальной системой безопасности и защиты персональных данных.

В тех условиях, в которых мы находимся, просто работать, — это уже героизм.