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В Бешенковичском районе спасатели деблокировали водителя легковушки

21.08.2021 11:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичском районе спасатели деблокировали водителя легковушки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Спасателям 20 августа в 20.41 поступила информация о ДТП с двумя легковыми автомобилями на автодороге М3 возле деревни Дятлово. К месту происшествия были направлены подразделения Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники МЧС при помощи специального аварийно-спасательного оборудования извлекли зажатого в одном из автомобилей водителя. Его осмотрели медики, после чего госпитализировали.

Водителя второй легковушки до приезда спасателей извлекли очевидцы.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям 20 августа в 20.41 поступила информация о ДТП с двумя легковыми автомобилями на автодороге М3 возле деревни Дятлово. К месту происшествия были направлены...
 
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