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Минобороны РФ: "Запад-2021" не предусматривает в качестве противника конкретные страны

21.08.2021 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российско-белорусские учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, не предусматривают в качестве противника конкретные страны, заявили в Минобороны РФ.




"Замысел учения не предполагает конкретизации противника. Противник условный. Отработка вопросов ведения военных действий против каких-либо конкретных государств не предусмотрено", - сказал журналистам в пятницу первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.

Ильин отметил, что на учениях будет создана условная военно-политическая обстановка.

По словам представителя Минобороны РФ, условное государство "Полярная республика" будет выступать в роли противника.

"Предполагается, что, обладая развитыми вооруженными силами, противник предпринимает попытки силового давления на "Центральную федерацию". Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт", - сказал Ильин.

"Согласно сценарию учения, в этой обстановке обучаемые органы управления, войска и силы выполнят учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, ведения разведывательно-поисковых, оборонительных и наступательных действий по локализации вооруженного конфликта и разгрому противника", - заявил он.

Россия и Беларусь планируют провести стратегическое учение "Запад-2021" 10-16 сентября, маневры пройдут на территории двух стран. В маневрах примут участие около 200 тыс. военнослужащих.
 
 
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Российско-белорусские учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, не предусматривают в качестве противника конкретные страны, заявили в Минобороны РФ.
 
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