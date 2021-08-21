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Трагедия на Минском тракторном заводе: рабочий попал в дробометный барабан. Он погиб
Источник материала: Партизан
Это случилась в пятницу, 20 августа, на Минском тракторном заводе – погиб рабочий.
Из подробностей инцидента известно, что примерно в половине пятого вечера обратились к спасателям с просьбой помочь в извлечении мужчины.
Им рассказали, что рабочий столичного предприятия оказался зажат между стенками дробометного барабана в кузнечном цеху завода.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте проводились работы по деблокировке рабочего.
Фото: © Белновости
Отмечается, что 36-летний мужчина погиб в результате нарушения им правил безопасности.
В свою очередь телеграмм-канал Белорусского объединения рабочих информирует о том, что погибший работал в качестве мастера кузнечного цеха термического участка.
Пока это все, что известно об инциденте к этому времени. Возможно, подробности появятся позже.
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Это случилась в пятницу, 20 августа, на Минском тракторном заводе – погиб рабочий.
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