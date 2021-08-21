Тихановская призвала главу МВФ и министра финансов США заблокировать режиму доступ к средствам МВФ

Светлана Тихановская направила письма руководительнице МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен с призывом не допустить чтобы средства фонда, предназначенные для народа, пошли на репрессии против белорусов.



Кристалина Георгиева. Фото: trud.bg.

В письмах Тихановская призвала их запретить режиму доступ к средствам SDR, в том числе заморозить обмен в свободно конвертируемые валюты, – до момента, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы.

Тихановская аргументировала призыв тем, что эти средства, предназначенные для народа, пойдут на репрессии против белорусов. Она привела примеры жестокого обращения с людьми, приговоров и задержаний по политическим мотивам, использования ковида как биологического оружия в тюрьмах. Тихановская заявила, что действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые переводы средств не должны помочь ему выиграть время удержания власти.

Также Светлана Тихановская поблагодарила сенатора Роберта Менендеса за его письмо Байдену с призывом заблокировать режиму доступ к $1 миллиарду от МВФ. Тихановская и Менендес встречались во время ее визита в США, в знак поддержки встреча прошла в зале Сената, где традиционно принимают лидеров государств. Переговоры о блокировке обмена SDR Тихановская вела во время многих своих встреч в США.