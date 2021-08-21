ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская призвала главу МВФ и министра финансов США заблокировать режиму доступ к средствам МВФ

21.08.2021 11:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская направила письма руководительнице МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен с призывом не допустить чтобы средства фонда, предназначенные для народа, пошли на репрессии против белорусов.

 

Тихановская призвала главу МВФ и министра финансов США заблокировать режиму доступ к средствам МВФ
Кристалина Георгиева. Фото: trud.bg.

 

В письмах Тихановская призвала их запретить режиму доступ к средствам SDR, в том числе заморозить обмен в свободно конвертируемые валюты, – до момента, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы.

Тихановская аргументировала призыв тем, что эти средства, предназначенные для народа, пойдут на репрессии против белорусов. Она привела примеры жестокого обращения с людьми, приговоров и задержаний по политическим мотивам, использования ковида как биологического оружия в тюрьмах. Тихановская заявила, что действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые переводы средств не должны помочь ему выиграть время удержания власти.

Также Светлана Тихановская поблагодарила сенатора Роберта Менендеса за его письмо Байдену с призывом заблокировать режиму доступ к $1 миллиарду от МВФ. Тихановская и Менендес встречались во время ее визита в США, в знак поддержки встреча прошла в зале Сената, где традиционно принимают лидеров государств. Переговоры о блокировке обмена SDR Тихановская вела во время многих своих встреч в США.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская направила письма руководительнице МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен с призывом не допустить чтобы средства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by