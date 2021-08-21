Бесплатная мобильная связь теперь доступна для всех тарифов «Комби»

С 19 августа при подключении на линейку «Комби», включающую домашний интернет, телевидение (опционально) и мобильную связь А1, абоненты получат возможность пользоваться бесплатной мобильной связью на любом из тарифов линейки на весь период действия контракта «Комби».

Для новых пользователей на тарифах «Комби Супер», «Комби Стандарт» и «Комби Старт» предоставляется уникальная возможность пользоваться мобильной связью без абонентской платы на двух SIM-картах А1. Это могут быть абсолютно любые мобильные номера А1: как самого владельца контракта «Комби», так и его близких или знакомых.

Существующие абоненты мобильной связи А1 смогут продолжить пользоваться своими тарифами «Стартовый», «Комфорт S», «Комфорт М» или «Без Лимита» с абонентской платой 0 рублей при подключении тарифов «Комби Соло», «Комби Старт», «Комби Стандарт» и «Комби Супер» соответственно. Необходимо лишь проверить наличие домашнего интернета А1 в вашем доме, перейдя по ссылке .

Линейка «Комби» – это идеальное решение для всей семьи, так как на выгодных условиях можно подключить до трех SIM-карт. На третьей SIM-карте абонентская плата на тарифах «Без Лимита» или «Комфорт М» составит всего 14,90 рубля в месяц на весь период контракта «Комби».