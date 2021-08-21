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Осужденный на "химию" лидер группы Gods Tower уехал из Беларуси
Источник материала: Партизан
Осужденный на "химию" лидер группы Gods Tower Владислав Новожилов уехал из Беларуси. Он находится в безопасности, сообщает телеграм-канал @by_culture.
В июне гомельский суд наказал Новожилова тремя годами "химии" с направлением в исправительное учреждение. Музыканта признали виновным в оскорблении председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.
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Осужденный на "химию" лидер группы Gods Tower Владислав Новожилов уехал из Беларуси. Он находится в безопасности, сообщает телеграм-канал @by_culture.
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