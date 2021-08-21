В Минске умер подросток, отравившийся метадоном





В июле МВД сообщало, что,18-летний минчанин продал запрещенный товар троим знакомым. После употребления они были госпитализированы, один из них находился в критическом состоянии. .

Сбытчик был задержан.

Сегодня в МВД сообщили, что парень, находившийся в критическом состоянии, скончался. Ему было 17 лет.