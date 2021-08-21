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В Минске умер подросток, отравившийся метадоном

21.08.2021 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Медики боролись за его жизнь на протяжении месяца.


В июле МВД сообщало, что,18-летний минчанин продал запрещенный товар троим знакомым. После употребления они были госпитализированы, один из них  находился в критическом состоянии. .
 
Сбытчик был  задержан.
 
Сегодня в МВД сообщили, что  парень, находившийся в критическом состоянии, скончался. Ему было 17 лет.
 
 
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Медики боролись за его жизнь на протяжении месяца.
 
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