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В Минске умер подросток, отравившийся метадоном
Источник материала: Партизан
Медики боролись за его жизнь на протяжении месяца.
В июле МВД сообщало, что,18-летний минчанин продал запрещенный товар троим знакомым. После употребления они были госпитализированы, один из них находился в критическом состоянии. .
Сбытчик был задержан.
Сегодня в МВД сообщили, что парень, находившийся в критическом состоянии, скончался. Ему было 17 лет.
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Медики боролись за его жизнь на протяжении месяца.
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