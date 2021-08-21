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Умерла народная артистка БССР Галина Орлова

21.08.2021 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Галина Орлова была старшейшей актрисой Купаловского театра — работала там с 1959 г. Многие знали ее как жену актера Николая Еременко-старшего и мать не менее известного артиста Николая Еременко-младшего.



Актриса умерла в возрасте 92 лет. Дата прощания с ней будет озвучена позже.
 
 
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Галина Орлова была старшейшей актрисой Купаловского театра — работала там с 1959 г. Многие знали ее как жену актера Николая Еременко-старшего и мать не менее...
 
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