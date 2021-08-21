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Умерла народная артистка БССР Галина Орлова
Источник материала: Партизан
Галина Орлова была старшейшей актрисой Купаловского театра — работала там с 1959 г. Многие знали ее как жену актера Николая Еременко-старшего и мать не менее известного артиста Николая Еременко-младшего.
Актриса умерла в возрасте 92 лет. Дата прощания с ней будет озвучена позже.
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Галина Орлова была старшейшей актрисой Купаловского театра — работала там с 1959 г. Многие знали ее как жену актера Николая Еременко-старшего и мать не менее...
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